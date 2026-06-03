Мережко: У Румунії розуміють, що агресія РФ проти України підриває європейську безпеку

У Румунії усвідомлюють, що російська агресія проти України дедалі більше підриває безпеку сусідніх держав і загальноєвропейську стабільність, заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Удар російського дрона по житловому будинку в Галаці, внаслідок чого постраждали люди, викликав занепокоєння в Румунії. Румунія є членом НАТО і на своєму досвіді відчуває, що російська агресія проти України дедалі більше руйнує безпеку сусідніх з Україною країн і загальноєвропейську безпеку. Єдиним виходом посилення безпеки країн Європи є припинення російської агресії проти України шляхом санкційного тиску на агресора, його політичної та економічної ізоляції, а також шляхом надання Україні необхідної військової допомоги", – сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" за результатами візиту парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва до Румунії.

Мережко підкреслив, що між Україною та Румунією склалося справжнє стратегічне партнерство, яке поглиблюється і наповнюється конкретним змістом, у тому числі у вимірі міжпарламентського співробітництва.

За його словами, під час зустрічей із парламентськими комітетами та представниками міністерств Румунії обговорювали питання підтримки України, зокрема на шляху до повноправного членства в Європейський Союз.

"Румунія твердо стоїть на боці України й надає нашій країні суттєву підтримку", – підкреслив Мережко.

Голова комітету зазначив, що народні депутати також зустрілися з українською громадою в Румунії, "яка є однією з найчисельніших в Європі і яка дуже активна у сфері допомоги Україні та розвитку відносин між народами України та Румунії".

Члени комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва перебувають з робочим візитом у Румунії. 4-5 червня члени комітету здійснять візит до Молдови.