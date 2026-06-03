Інтерфакс-Україна
Події
22:56 03.06.2026

Мережко: У Румунії розуміють, що агресія РФ проти України підриває європейську безпеку

2 хв читати

У Румунії усвідомлюють, що російська агресія проти України дедалі більше підриває безпеку сусідніх держав і загальноєвропейську стабільність, заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Удар російського дрона по житловому будинку в Галаці, внаслідок чого постраждали люди, викликав занепокоєння в Румунії. Румунія є членом НАТО і на своєму досвіді відчуває, що російська агресія проти України дедалі більше руйнує безпеку сусідніх з Україною країн і загальноєвропейську безпеку. Єдиним виходом посилення безпеки країн Європи є припинення російської агресії проти України шляхом санкційного тиску на агресора, його політичної та економічної ізоляції, а також шляхом надання Україні необхідної військової допомоги", – сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" за результатами візиту парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва до Румунії.

Мережко підкреслив, що між Україною та Румунією склалося справжнє стратегічне партнерство, яке поглиблюється і наповнюється конкретним змістом, у тому числі у вимірі міжпарламентського співробітництва.

За його словами, під час зустрічей із парламентськими комітетами та представниками міністерств Румунії обговорювали питання підтримки України, зокрема на шляху до повноправного членства в Європейський Союз.

"Румунія твердо стоїть на боці України й надає нашій країні суттєву підтримку", – підкреслив Мережко.

Голова комітету зазначив, що народні депутати також зустрілися з українською громадою в Румунії, "яка є однією з найчисельніших в Європі і яка дуже активна у сфері допомоги Україні та розвитку відносин між народами України та Румунії".

Члени комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва перебувають з робочим візитом у Румунії. 4-5 червня члени комітету здійснять візит до Молдови.

Теги: #румунія #парламенти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:41 31.05.2026
Румунське розслідування підтвердило російське походження дрона Geran-2, що впав у Галаці

Румунське розслідування підтвердило російське походження дрона Geran-2, що впав у Галаці

18:36 31.05.2026
Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

02:44 30.05.2026
Румунія звернеться до НАТО щодо прискорення постачання ППО – ЗМІ

Румунія звернеться до НАТО щодо прискорення постачання ППО – ЗМІ

22:03 29.05.2026
Каллас від імені ЄС: РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС

Каллас від імені ЄС: РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС

19:55 29.05.2026
Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

19:39 29.05.2026
Дрон, що зазнав удару над територією України, змінив траєкторію польоту – президент Румунії

Дрон, що зазнав удару над територією України, змінив траєкторію польоту – президент Румунії

15:38 29.05.2026
Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а консульство закриють – президент Румунії

Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а консульство закриють – президент Румунії

15:00 29.05.2026
Реакція Фіцо на дрон у Галаці: наголошую на необхідності діалогу між ЄС та РФ

Реакція Фіцо на дрон у Галаці: наголошую на необхідності діалогу між ЄС та РФ

14:01 29.05.2026
Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

13:50 29.05.2026
Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

ВАЖЛИВЕ

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

ОСТАННЄ

Мадяр: За три тижні вдалося досягти домовленостей з Україною щодо угорської меншини

Кіпрське головування в ЄС розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластеру у переговорах про вступ України в ЄС

Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Доросла людина та 14-річна дитина постраждали внаслідок удару по Чугуєву

Рубіо: Конфлікт в Україні загрожує ескалацією

"Укрзалізниця" запускає електропоїзд із кондиціонуванням на маршруті Одеса – Вінниця

Зеленський та Стармер обговорили участь Європи в дипломатичному процесі завершення війни

Росіяни застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Костянтинівці – поліція

В Дніпрі вже 8 поранених через російськи удари – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА