Інтерфакс-Україна
Події
22:41 03.06.2026

Мадяр: За три тижні вдалося досягти домовленостей з Україною щодо угорської меншини

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Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що за три тижні вдалося досягти всеохоплюючої угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини, чого його попередник Віктор Орбан не міг досягти за 10 років.

"Ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних угорсько-українських переговорів на експертному рівні, в яких також брали участь політичні організації угорців Закарпаття та церкви", – йдеться в його заяві у Facebook.

Мадяр зазначив, що йому "дуже приємно", що за день до Дня національної єдності він може оголосити, що український уряд зобов'язався імплементувати узгоджені заходи у свою правову систему найближчим часом.

"І завдяки цьому наші закарпатські співвітчизники матимуть набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше", – каже Мадяр.

За його словами, українські зобов'язання також з'являться в плані дій України щодо Європейського Союзу. Він додав, що якщо це станеться, угорський уряд сприятиме відкриттю першого кластера вступу щодо України.

"Угорщина досі не підтримує прискорені переговори про вступ до ЄС. Якщо Україні вдасться закрити всі 33 розділи про вступ протягом 10 або 15 років, наша країна проведе юридично обов'язковий референдум з цього питання", – наголосив угорський прем'єр.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/2815121182213802

Теги: #угорщина #угода #меншини

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