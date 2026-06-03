Кіпрське головування в ЄС розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластеру у переговорах про вступ України в ЄС

Головуючий в Європейському союзі Кіпр розпочав підготовку до офіційного відкриття Першого кластеру у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Про це у середу в Брюсселі повідомляє Кіпрське головування на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Це знаменує собою важливу віху на їхньому шляху до європейської інтеграції та є сильним сигналом єдності та рішучості ЄС. У найближчі дні ми продовжуватимемо наполегливо працювати над завершенням обговорень у (Європейській) Раді щодо офіційного відкриття кластера", – йдеться в повідомленні.

У дописі наголошується, що головування Кіпру в ЄС, "керуючись підходом, заснованим на заслугах, реалізує розширення, яке є стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу".