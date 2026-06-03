Президент сподівається на повернення уваги США до європейської безпеки

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський "дуже очікує", що США повернуть на свій порядок денний європейські питання та безпеку в Європі.

"…Сполучені Штати, щодня з ними спілкуємося, дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських", – сказав він у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично.

"Кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо", – підсумував він.