Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19298

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час засідання Ради "Україна-НАТО" в Києві обговорювалися питання посилення підтримки України, зокрема у сфері протиракетної та антибалістичної оборони.

За словами президента, в Україні перебували генеральний секретар НАТО Марк Рютте та посли всіх держав-членів Альянсу.

"Усі представники країн саме в Україні після того, як росіяни намагалися вичавити наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч у Києві, і сигнал зустрічі основний – Україну треба підтримати, підтримувати більше", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що партнери ухвалили рішення про нові внески до програми PURL, які надійдуть уже в червні.

Окрему увагу, за його словами, було приділено розвитку європейської антибалістичної оборони. Зеленський наголосив, що Європа має всі необхідні можливості для створення власних систем та ракет-перехоплювачів, однак для цього потрібні швидкі політичні рішення.

Він подякував країнам, які підтримують цю ініціативу, зокрема Франції, Норвегії, Німеччині, Данії, Швеції та Італії.

Крім того, Зеленський повідомив, що обговорив із Рютте майбутній саміт НАТО в Анкарі. За його словами, Україна отримала запрошення до участі в заході та буде представлена на ньому.

"Головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один із таких потенційних результатів", – підкреслив президент.