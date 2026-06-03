Рубіо: Конфлікт в Україні загрожує ескалацією

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вкотре заявив, що розв'язана проти України війна не має суто військового вирішення, втім, Сполучені Штати наразі занепокоєнні черговою ескалацією конфлікту.

"Наразі, на мою думку, конфлікт в Україні загрожує ескалацією, оскільки ми спостерігаємо потужні удари вглиб", – сказав Рубіо під час слухань у Конгресі США.

Рубіо вкотре заявив, що "конфлікт зайшов в глухий кут" та може буте вирішний тільки дипломатичним шляхом.

"Жодна зі сторін, особливо російська, не виявила готовності піти на поступки для встановлення миру в Україні", – додав Рубіо.