"Укрзалізниця" запускає електропоїзд із кондиціонуванням на маршруті Одеса – Вінниця

АТ "Укрзалізниця" повідомила про запуск модернізованого електропоїзду із кондиціонуванням на маршруті Одеса – Вінниця.

"В результаті комбінований маршрут двома модернізованими електропоїздами на маршруті Київ – Одеса із пересадкою у Вінниці може стати гідною альтернативою поїздам далекого сполучення між Києвом та Одесою", – йдеться у повідомленні УЗ в Телеграм в середу.

Передбачається, що нові рейси матимуть узгоджену стиковку, зокрема очікуватимуть пасажирів у випадку запізнення одного з рейсів.

В "Укрзалізниці" уточнили, що рух потяга з Одеси до Києва буде доступний від завтра, 4 червня. Відповідно відправлення поїзда №840 з Одеси о 12:55, прибуття до Вінниці о 18:30, пересадка на поїзд №858 з Вінниці о 18:50 та прибуття до Києва о 22:04.

Починаючи з 5 червня буде впроваджено маршрут з Києва до Одеси. Зокрема, поїзд №857 Київ – Хмельницький з відправленням о 07:02 та прибуттям до Вінниці о 10:32, пересадка на поїзд №839 (відправлення з Вінниці об 11:08 та прибуття до Одеси о 17:01).

"Вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно з автобусними перевезеннями та додасть опцій у випадку дефіциту залізничних квитків на прямі поїзди на піку сезону", – наголосили в компанії.

Зазначається, що квитки на відповідні потяги вже доступні в застосунку УЗ (в сполученні Київ – Одеса або зворотно – обирайте пошук "з пересадками").

У компанії зауважили, що такі рейси є частиною нової програми державного замовлення внутрішніх пасажирських перевезень залізницею.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" також обладнала кондиціонерами регіональні електропоїзди, які уже курсуватимуть маршрутом Рівне – Львів – Рівне, а також новим маршрутом Київ – Хмельницький – Київ.