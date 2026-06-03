Зеленський та Стармер обговорили участь Європи в дипломатичному процесі завершення війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми готуємося до перемовин та зустрічей, і це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про нашу дипломатію – нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Скоординувались, як вийти саме на це", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він також подякував британському прем'єру за нещодавній пакет санкцій, які обмежать російські криптовалютні схеми.

"Абсолютно необхідно, щоб усі форми тиску на агресора посилювалися", – наголосив президент.