Інтерфакс-Україна
Події
20:58 03.06.2026

Зеленський та Стармер обговорили участь Європи в дипломатичному процесі завершення війни

1 хв читати
Зеленський та Стармер обговорили участь Європи в дипломатичному процесі завершення війни
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми готуємося до перемовин та зустрічей, і це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про нашу дипломатію – нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Скоординувались, як вийти саме на це", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він також подякував британському прем'єру за нещодавній пакет санкцій, які обмежать російські криптовалютні схеми.

"Абсолютно необхідно, щоб усі форми тиску на агресора посилювалися", – наголосив президент.

 

Теги: #розмова #стармер #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 03.06.2026
Притула на зустрічі із Зеленським порушив проблему повернення українців з тимчасово окупованих територій

Притула на зустрічі із Зеленським порушив проблему повернення українців з тимчасово окупованих територій

17:23 03.06.2026
Зеленський відвідає саміт НАТО в Анкарі

Зеленський відвідає саміт НАТО в Анкарі

17:19 03.06.2026
Зеленський: Ми дуже довго очікуємо на приїзд переговорної групи США

Зеленський: Ми дуже довго очікуємо на приїзд переговорної групи США

21:00 02.06.2026
Зеленський зустрівся з Притулою, говорили про взаємодію держави та БФ у закупівлях для ЗСУ

Зеленський зустрівся з Притулою, говорили про взаємодію держави та БФ у закупівлях для ЗСУ

18:22 02.06.2026
Європі варто значно більше підтримувати Вірменію – Зеленський

Європі варто значно більше підтримувати Вірменію – Зеленський

18:15 02.06.2026
РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

10:49 02.06.2026
Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

10:38 02.06.2026
У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

10:36 02.06.2026
Зеленський: ворог демонструє, якщо Україна не буде захищена від ударів балістики, ці удари будуть продовжуватися

Зеленський: ворог демонструє, якщо Україна не буде захищена від ударів балістики, ці удари будуть продовжуватися

20:47 01.06.2026
Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський

Шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL, – Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Костянтинівці – поліція

В Дніпрі вже 8 поранених через російськи удари – ОВА

Ворог дроном пошкодив інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

Презентація фотовиставки про спецпризначенців ГУР МО України відбулася на полях форуму "Архітектура безпеки" у Києві

УЧХ та Рада ВПО при КМВА підписали меморандум про співпрацю

До 4 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Краматорську – поліція

В ліквідації масштабної пожежі у Дніпрі задіяні понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки – ДСНС

Кравченко обговорив з представниками Мінюсту США взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги

Дніпро допомагає з ліквідацією пожежі на складах АТБ у Слобожанському, є постраждалі – мер

Кількість перехоплених США торговельних суден у рамках блокади Ірану сягнула 125 – CENTCOM

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА