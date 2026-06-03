Росіяни застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Костянтинівці – поліція

Аеророзвідники бригади "Хижак" зафіксували чергове застосування росіянами заборонених фосфорних боєприпасів в Костянтинівці на Донеччині, повідомляє Національна поліція України.

"На відео, знятому оператором БпЛА з позивним Аврора, видно, як на житлові квартали міста падають десятки палаючих елементів фосфорного боєприпасу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В поліції вказали, що білий фосфор спалахує при контакті з киснем і горить за надзвичайно високої температури. Спричиняє масштабні пожежі та становить смертельну небезпеку для людей.