Інтерфакс-Україна
Події
20:34 03.06.2026

Росіяни застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Костянтинівці – поліція

1 хв читати
Росіяни застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Костянтинівці – поліція

Аеророзвідники бригади "Хижак" зафіксували чергове застосування росіянами заборонених фосфорних боєприпасів в Костянтинівці на Донеччині, повідомляє Національна поліція України.

"На відео, знятому оператором БпЛА з позивним Аврора, видно, як на житлові квартали міста падають десятки палаючих елементів фосфорного боєприпасу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В поліції вказали, що білий фосфор спалахує при контакті з киснем і горить за надзвичайно високої температури. Спричиняє масштабні пожежі та становить смертельну небезпеку для людей.

 

Теги: #фосфорні_боєприпаси #костянтинівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:20 23.04.2026
Ворог активно намагається інфільтруватися в Костянтинівку – DeepState

Ворог активно намагається інфільтруватися в Костянтинівку – DeepState

16:08 27.02.2026
Держприкордонслужба заявила про черговий воєнний злочин росіян – удар фосфором по Костянтинівці

Держприкордонслужба заявила про черговий воєнний злочин росіян – удар фосфором по Костянтинівці

16:55 25.12.2025
Волонтер загинув, ще двоє – поранені через атаку ворожого дрона під час евакуації людей на Донеччині

Волонтер загинув, ще двоє – поранені через атаку ворожого дрона під час евакуації людей на Донеччині

17:16 13.11.2025
Мешканка Костянтинівки 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі

Мешканка Костянтинівки 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі

20:57 12.11.2025
Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

15:25 12.11.2025
Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

18:20 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

18:17 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

11:42 21.10.2025
У Костянтинівці загинула цивільна людина через ворожі обстріли минулої доби

У Костянтинівці загинула цивільна людина через ворожі обстріли минулої доби

20:58 13.10.2025
Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

ВАЖЛИВЕ

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський

Шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL, – Зеленський

ОСТАННЄ

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Доросла людина та 14-річна дитина постраждали внаслідок удару по Чугуєву

Рубіо: Конфлікт в Україні загрожує ескалацією

"Укрзалізниця" запускає електропоїзд із кондиціонуванням на маршруті Одеса – Вінниця

Зеленський та Стармер обговорили участь Європи в дипломатичному процесі завершення війни

В Дніпрі вже 8 поранених через російськи удари – ОВА

Ворог дроном пошкодив інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

Презентація фотовиставки про спецпризначенців ГУР МО України відбулася на полях форуму "Архітектура безпеки" у Києві

УЧХ та Рада ВПО при КМВА підписали меморандум про співпрацю

До 4 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Краматорську – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА