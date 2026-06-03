Інтерфакс-Україна
Події
20:29 03.06.2026

В Дніпрі вже 8 поранених через російськи удари – ОВА

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В Дніпрі вже 8 поранених через російськи удари – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпровський район збільшилася до восьми людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До восьми збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпровський район. Семеро людей госпіталізовані. Троє з них – "важкі", – написав він у Телеграмі.

За його словами, інші постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

 

Теги: #дніпропетровська #наслідки #обстріли

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