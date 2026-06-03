Ворог дроном пошкодив інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

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Внаслідок атаки ворожого БПЛА, було пошкоджено інноваційний термінал лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" у Дніпрі, йдеться у повідомленні компанії в середу.

"Працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали", – повідомила "Нова пошта" в Телеграм.

Станом на зараз триває оцінка масштабу руйнувань і перевірка стану вантажів після удару. Також на місці працюють поліція та ДСНС.

У "Новій пошті" зауважили, що компанія компенсує клієнтам втрати відправлень.

"Найближчим часом з отримувачами зв'яжуться для уточнення деталей відшкодування", – йдеться у повідомленні.

Ворог також атакував склади торгівельної мережі АТБ, повідомляв міський голова Дніпра Борис Філатов в Телеграм.

На вихідних повідомлялось, що російські війська дроном знищили відділення №1 "Нова пошта" у місті Дніпро, внаслідок чого будівля вигоріла вщент.

Також було пошкоджено відділення №1 компанії у Слов'янську Донецької області.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.