Інтерфакс-Україна
Події
20:13 03.06.2026

Презентація фотовиставки про спецпризначенців ГУР МО України відбулася на полях форуму "Архітектура безпеки" у Києві

1 хв читати
Презентація фотовиставки про спецпризначенців ГУР МО України відбулася на полях форуму "Архітектура безпеки" у Києві
Фото: Валерія Прощенко

Фотовиставка Atlas of Shadows про спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які діють у найскладніших просторах російсько-української війни, була представлена на форумі "Архітектура безпеки".

Frame-9789

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", презентація виставки з раніше неоприлюдненими матеріалами спецоперацій відбулася за участі представників ГУР.

unnamed-3

Представник ГУР МО України Євгеній Єрін наголосив, що ідея виставки – засвідчити війну за свободу України як результат активної дії. За його словами, до експозиції увійшли роботи, які фіксують підготовку та виконання місій на землі, на воді та у повітрі, бойове братерство воїнів ГУР, взаємодію людини й технологій, напругу очікування, втому після бою, моменти тиші та пам'яті.

Frame-9783

Єрін зазначив також, що Atlas of Shadows дає можливість "відчути фактуру, температуру і ритм спецоперацій ГУР".

"Через образи спецпризначенців ГУР Atlas of Shadows показує силу й суб'єктність України, яка бореться, навчається, адаптується, винаходить і впроваджує військові технології, вдосконалює бойову асиметричну майстерність, впливає на хід війни і змінює світ, формуючи нову безпекову реальність", – наголосив він.

unnamed

За словами організаторів, виставка нагадує, що за кожною операцією, кожним зірваним планом агресора, кожним звільненим метром стоять конкретні люди.

unnamed-1

unnamed-2

Теги: #фотовиставка #гур

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 01.06.2026
Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

22:40 20.05.2026
У Києві відкрили інноваційний інтерактивний маршрут-квест за книгою про операцію ГУР

У Києві відкрили інноваційний інтерактивний маршрут-квест за книгою про операцію ГУР

20:27 06.05.2026
Турнір з карате на підтримку підрозділів ГУР відбувся в Києві

Турнір з карате на підтримку підрозділів ГУР відбувся в Києві

18:40 28.04.2026
Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

Зеленський: Кремль планує подальші наступальні операції в Україні і опрацьовує план щодо НАТО

15:16 20.04.2026
Як вбивства та катування стали буденністю у 5-й бригаді Збройних сил Російської Федерації

Як вбивства та катування стали буденністю у 5-й бригаді Збройних сил Російської Федерації

18:35 26.03.2026
Керівництво РФ розробило комплексний план повернення на європейський енергетичний ринок - ГУР

Керівництво РФ розробило комплексний план повернення на європейський енергетичний ринок - ГУР

17:23 02.03.2026
Бійці спецпідрозділу ГУР "Артан" отримали від волонтерів "Української команди" чергову партію FPV-дронів

Бійці спецпідрозділу ГУР "Артан" отримали від волонтерів "Української команди" чергову партію FPV-дронів

12:05 06.12.2025
Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

20:56 22.05.2025
ГУР відкрило фотовиставку до Дня Героїв

ГУР відкрило фотовиставку до Дня Героїв

12:52 20.06.2024
30 років роботи в Україні: УВКБ ООН відкрило фотовиставку, присвячену підтримці людей в Україні

30 років роботи в Україні: УВКБ ООН відкрило фотовиставку, присвячену підтримці людей в Україні

ВАЖЛИВЕ

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський

ОСТАННЄ

Партнери оголосять нові внески до програми PURL у червні – Зеленський

Доросла людина та 14-річна дитина постраждали внаслідок удару по Чугуєву

Рубіо: Конфлікт в Україні загрожує ескалацією

"Укрзалізниця" запускає електропоїзд із кондиціонуванням на маршруті Одеса – Вінниця

Зеленський та Стармер обговорили участь Європи в дипломатичному процесі завершення війни

Росіяни застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Костянтинівці – поліція

В Дніпрі вже 8 поранених через російськи удари – ОВА

Ворог дроном пошкодив інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

УЧХ та Рада ВПО при КМВА підписали меморандум про співпрацю

До 4 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Краматорську – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА