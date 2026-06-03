Презентація фотовиставки про спецпризначенців ГУР МО України відбулася на полях форуму "Архітектура безпеки" у Києві

Фото: Валерія Прощенко

Фотовиставка Atlas of Shadows про спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які діють у найскладніших просторах російсько-української війни, була представлена на форумі "Архітектура безпеки".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", презентація виставки з раніше неоприлюдненими матеріалами спецоперацій відбулася за участі представників ГУР.

Представник ГУР МО України Євгеній Єрін наголосив, що ідея виставки – засвідчити війну за свободу України як результат активної дії. За його словами, до експозиції увійшли роботи, які фіксують підготовку та виконання місій на землі, на воді та у повітрі, бойове братерство воїнів ГУР, взаємодію людини й технологій, напругу очікування, втому після бою, моменти тиші та пам'яті.

Єрін зазначив також, що Atlas of Shadows дає можливість "відчути фактуру, температуру і ритм спецоперацій ГУР".

"Через образи спецпризначенців ГУР Atlas of Shadows показує силу й суб'єктність України, яка бореться, навчається, адаптується, винаходить і впроваджує військові технології, вдосконалює бойову асиметричну майстерність, впливає на хід війни і змінює світ, формуючи нову безпекову реальність", – наголосив він.

За словами організаторів, виставка нагадує, що за кожною операцією, кожним зірваним планом агресора, кожним звільненим метром стоять конкретні люди.