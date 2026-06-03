УЧХ та Рада ВПО при КМВА підписали меморандум про співпрацю

Український Червоний Хрест (УЧХ) та Рада з питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) при Київській міській військовій адміністрації підписали меморандум про співпрацю.

“У межах меморандуму сторони проводитимуть робочі зустрічі та консультації, обмінюватимуться інформацією, розроблятимуть спільні плани дій, методичні та інформаційні матеріали, а також реалізовуватимуть інші узгоджені ініціативи, спрямовані на підтримку людей, які були змушені залишити свої домівки через війну”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Партнерство покликане посилити підтримку внутрішньо переміщених осіб, допомогти їхній адаптації та інтеграції в громади столиці.



