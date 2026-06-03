До 4 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Краматорську – поліція

Фото: https://npu.gov.ua/

Кількість постраждалих через російський удар по Краматорську зросла до чотирьох осіб, повідомили у Національній поліції України.

"Сьогодні по обіді армія рф завдала удару по житловому кварталу міста. Попередньо, ворог застосував "КАБ". Допомогу постраждалим надавали парамедики поліції. Станом на 18:00 відомо про трьох загиблих мирних мешканців. Ще четверо людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу", – йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

На місцях влучань працює слідчо-оперативна група, парамедики, вибухотехніки, патрульна поліція та представники військової адміністрації.