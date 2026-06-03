В ліквідації масштабної пожежі у Дніпрі задіяні понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Через російський комбінований удар у Дніпрі вигникла масштабна пожежа на складах однієї з торговельних мереж та логістичної компанії, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Дніпро: внаслідок атаки рф зайнялися склади. Сьогодні росіяни двічі атакували Дніпро. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на складах однієї з торговельних мереж. Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог завдав повторного удару по логістичній компанії, розташованій поруч. На місці працюють понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.