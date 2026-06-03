Інтерфакс-Україна
Події
19:37 03.06.2026

Кравченко обговорив з представниками Мінюсту США взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги

2 хв читати
Кравченко обговорив з представниками Мінюсту США взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч з помічником генерального прокурора США – керівником Кримінального Департаменту Міністерства юстиції США Ендрю Тайсоном Дувою та заступником директора ФБР Крістофером Рая.

"Ми обговорили подальшу взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги, зокрема у кримінальних провадженнях, які мають транскордонний вимір. Значна частина такої співпраці стосується протидії кіберзлочинності, розслідування злочинів проти громадян, установ і компаній, а також ефективного обміну інформацією між компетентними органами наших держав", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що значну увагу сторони приділили питанням екстрадиції та іншим правовим механізмам, які дозволяють забезпечувати невідворотність покарання осіб, причетних до тяжких злочинів. Для нас важливо, щоб жодна юрисдикція не ставала місцем безкарності для тих, хто переховується від правосуддя.

Крім того, у Нью-Йорку Кравченко зустрівся зі спеціальною представницею генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілою Паттен.

"Окремо подякував за увагу міжнародної спільноти до злочинів сексуального насильства, пов'язаного з війною рф проти України, та за послідовну підтримку потерпілих. Для нас важливо, щоб ці злочини не залишалися невидимими, ні в українських кримінальних провадженнях, ні в міжнародних механізмах відповідальності", – написав Кравченко.

Також під час робочих зустрічей порушувалися питання санкційної політики, спроб обходу обмежень, використання тіньових логістичних механізмів та постачання компонентів подвійного призначення, які можуть використовуватися у російському озброєнні.

"Це складний напрям, який потребує постійного обміну інформацією, спільного аналізу та координації між державами-партнерами. Для України важливо, щоб будь-які схеми, які допомагають державі-агресору продовжувати війну, отримували належну правову оцінку. Головний висновок цього візиту – партнерство України та США у сфері правосуддя є практичним, системним і орієнтованим на конкретний результат. Цей візит підтвердив: Україна має надійних партнерів у питаннях правосуддя, відповідальності та захисту прав людини", – резюмував Кравченко.

 

Теги: #зустріч #сша #генпрокурор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 03.06.2026
Кількість перехоплених США торговельних суден у рамках блокади Ірану сягнула 125 – CENTCOM

Кількість перехоплених США торговельних суден у рамках блокади Ірану сягнула 125 – CENTCOM

03:43 03.06.2026
Центком заявило про виведення з ладу нафтового танкера, що прямував до іранського порту

Центком заявило про виведення з ладу нафтового танкера, що прямував до іранського порту

21:00 02.06.2026
Зеленський зустрівся з Притулою, говорили про взаємодію держави та БФ у закупівлях для ЗСУ

Зеленський зустрівся з Притулою, говорили про взаємодію держави та БФ у закупівлях для ЗСУ

20:31 02.06.2026
Іран і США продовжують переговори - Трамп

Іран і США продовжують переговори - Трамп

18:34 02.06.2026
США хотіли б швидше відмовитися від продовжень ліцензії на нафту з РФ – Рубіо

США хотіли б швидше відмовитися від продовжень ліцензії на нафту з РФ – Рубіо

13:00 02.06.2026
Довічне позбавлення волі отримав російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні – генпрокурор

Довічне позбавлення волі отримав російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні – генпрокурор

00:25 02.06.2026
Трамп закликав Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

Трамп закликав Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

21:05 01.06.2026
Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі – Трамп

Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі – Трамп

19:52 01.06.2026
Мерц збирає зустріч з європейськими лідерами для обговорення плану налагодження відносин з США – ЗМІ

Мерц збирає зустріч з європейськими лідерами для обговорення плану налагодження відносин з США – ЗМІ

19:41 01.06.2026
Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

ВАЖЛИВЕ

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський

Шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL, – Зеленський

ОСТАННЄ

Дніпро допомагає з ліквідацією пожежі на складах АТБ у Слобожанському, є постраждалі – мер

Притула на зустрічі із Зеленським порушив проблему повернення українців з тимчасово окупованих територій

Нетаньягу вважає, що можна знайти маршрути постачання нафти в обхід Ормузької протоки

Мадяр запропонував Угорщину для проведення переговорів між Україною та Росією

Третій армійський корпус атакував росіян в Донецьку й Луганську

На Дніпропетровщині 12 постраждалих через російські обстріли – ОВА

Серед 1 тис. перевірених укриттів недоліки виявлено у 93% – Шуляк

Глави МЗС України та Румунії обговорили зміцнення регіональної безпеки та співпрацю в Чорноморському регіоні

Росіяни вдарили по складах АТБ у Дніпрі – міський голова

Судитимуть директора департаменту фінансів КМДА через необґрунтовані позики на понад 581 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА