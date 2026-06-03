Кравченко обговорив з представниками Мінюсту США взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч з помічником генерального прокурора США – керівником Кримінального Департаменту Міністерства юстиції США Ендрю Тайсоном Дувою та заступником директора ФБР Крістофером Рая.

"Ми обговорили подальшу взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги, зокрема у кримінальних провадженнях, які мають транскордонний вимір. Значна частина такої співпраці стосується протидії кіберзлочинності, розслідування злочинів проти громадян, установ і компаній, а також ефективного обміну інформацією між компетентними органами наших держав", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що значну увагу сторони приділили питанням екстрадиції та іншим правовим механізмам, які дозволяють забезпечувати невідворотність покарання осіб, причетних до тяжких злочинів. Для нас важливо, щоб жодна юрисдикція не ставала місцем безкарності для тих, хто переховується від правосуддя.

Крім того, у Нью-Йорку Кравченко зустрівся зі спеціальною представницею генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілою Паттен.

"Окремо подякував за увагу міжнародної спільноти до злочинів сексуального насильства, пов'язаного з війною рф проти України, та за послідовну підтримку потерпілих. Для нас важливо, щоб ці злочини не залишалися невидимими, ні в українських кримінальних провадженнях, ні в міжнародних механізмах відповідальності", – написав Кравченко.

Також під час робочих зустрічей порушувалися питання санкційної політики, спроб обходу обмежень, використання тіньових логістичних механізмів та постачання компонентів подвійного призначення, які можуть використовуватися у російському озброєнні.

"Це складний напрям, який потребує постійного обміну інформацією, спільного аналізу та координації між державами-партнерами. Для України важливо, щоб будь-які схеми, які допомагають державі-агресору продовжувати війну, отримували належну правову оцінку. Головний висновок цього візиту – партнерство України та США у сфері правосуддя є практичним, системним і орієнтованим на конкретний результат. Цей візит підтвердив: Україна має надійних партнерів у питаннях правосуддя, відповідальності та захисту прав людини", – резюмував Кравченко.