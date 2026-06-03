Інтерфакс-Україна
Події
19:23 03.06.2026

Дніпро допомагає з ліквідацією пожежі на складах АТБ у Слобожанському, є постраждалі – мер

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Дніпро допомагає з ліквідацією пожежі на складах АТБ у Слобожанському, є постраждалі – мер

Дніпро допомагає із ліквідаціє масштабної пожежі на Слобожанському Дніпровського району, постраждалих доправляють до лікарень обласного центру, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Нині для гасіння величезної пожежі на складах АТБ місто надає рятувальникам водовози. Незважаючи на те, що це Слобожанське – інша територіальна громада. Водночас міські лікарні Дніпра опікуються постраждалими. У людей осколкові поранення та рвані рани", – написав він у Телеграмі.

За його словами, також унаслідок вечірньої атаки росіян також зачепило декілька багатоповерхівок та садочок у Дніпрі, потрощено до сотні вікон.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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