Мадяр запропонував Угорщину для проведення переговорів між Україною та Росією

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Угорщина може стати місцем проведення нових переговорів між Україною та Росією, заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми можемо надавати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а Угорщина також могла б стати місцем для переговорів", – заявив Мадяр.

Водночас він додав, що Угорщина не може відігравати вирішальну роль в наданні Україні гарантій безпеки, назвавши це справою "великих держав".

"У 1994 році вже існував відомий Будапештський меморандум, у якому, зокрема, США та великі держави гарантували Україні незалежність і територіальну цілісність. Однак ці обіцянки не були виконані, адже порожні гасла не надто допомагають. А в Україні зараз на кону стоїть справді все. Багато людей гине, і цілком можливо, що ця країна втратить частину своєї території. Тому Україна потребує реальних, дієвих міжнародних гарантій", – наголосив він.