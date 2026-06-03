Інтерфакс-Україна
Події
19:20 03.06.2026

Притула на зустрічі із Зеленським порушив проблему повернення українців з тимчасово окупованих територій

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Притула на зустрічі із Зеленським порушив проблему повернення українців з тимчасово окупованих територій
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Волонтер і громадський діяч Сергій Притула критикує владу за відсутність "притомних" програм повернення українців як з-за кордону, так і з тимчасово окупованих територій, ці питання він обговорив на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 2 червня.

"… покажіть мені притомну урядову програму повернення українців і давайте її обговоримо. Програми немає. Як і немає відповідального за процес. І це проблема. Як і проблема повернення українців з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію", – написав він у соцмережі X після зустрічі із головою держави.

Притула поділився із Зеленським своїм баченням цієї критичної ситуації, яка потребує якнайшвидшого вирішення.

"І українське громадянське суспільство давно готове вмикатись на повну, тільки ж скажіть, з ким від влади вести діалог?!" – наголосив він.

У якості позитивних прикладів синергії громадянського сектору і держави він навів створення Центрів підготовки до національного спротиву та запуск з вересня обов'язкового предмету "Основи національного спротиву" у закладах вищої освіти.

Серед інших тем, про які йшла мова з президентом, Притула назвав необхідність інвестицій у освіту, щоб забезпечити технологічну перевагу через 10-15 років із урахуванням демографічного провалу, залучення благодійних фондів до військових закупівель, підняття зарплати воїнам, які регулярно завдають ударів діпстрайками по стратегічних об'єктах ворога, відкриття експорту зброї та питання підтримки та масштабування національної скаутської організації "Пласт".

"Дякую президенту за зустріч і увагу до питань, які проговорювались. Подібні зустрічі підкреслюють інституційну спроможність волонтерського руху. Працюємо!" – підсумував Притула.

 

Теги: #притула #повернення_українців #критика #зеленський

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