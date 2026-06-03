Кількість перехоплених США торговельних суден у рамках блокади Ірану сягнула 125 – CENTCOM

ВМС США від початку морської блокади перехопили вже 125 пов'язаних з Іраном торговельних суден, які прямували в порти цієї країни або виходили з них, повідомило в середу Центральне командування збройних сил США на Близькому Сході (CENTCOM).

"Станом на 3 червня, сили CENTCOM переспрямували 125 комерційних суден і шість вивели з ладу з метою забезпечення режиму блокади", – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що CENTCOM продовжує неухильно забезпечувати дотримання американської блокади іранських портів.

За даними командування, морська блокада Ірану забезпечується цілодобово. В операції задіяно понад 20 американських військових кораблів, зокрема два авіаносці, три великі десантні кораблі з морською піхотою на борту, ракетні есмінці та бойові кораблі прибережної зони, які перебувають на чергуванні в Аравійському морі, а також 100 винищувачів, вертольотів і літаків-заправників.

"Блокада застосовується проти суден усіх країн, що входять до іранських портів і прибережних районів або виходять із них, включно з усіма іранськими портами в Перській затоці та Оманській затоці", – заявляють у CENTCOM.