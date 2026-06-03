Інтерфакс-Україна
Події
19:04 03.06.2026

Нетаньягу вважає, що можна знайти маршрути постачання нафти в обхід Ормузької протоки

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Нетаньягу вважає, що можна знайти маршрути постачання нафти в обхід Ормузької протоки
Фото: (с) Pexels / Burak Guven

Зацікавлені країни розробляють альтернативні маршрути поставок енергоносіїв на тлі блокади Ормузької протоки, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

"Структури, які залежать від поставок нафти через Ормузьку протоку, вже розробляють альтернативні маршрути, які дадуть змогу компенсувати дефіцит енергопостачань, спричинений фактичним закриттям цього ключового водного шляху під час війни, - сказав Нетаньяху в інтерв'ю CNBC. - Ось що відбувається зараз. Не те щоб це станеться - це вже відбувається зараз".

Крім того, на думку ізраїльського прем'єра, можна розробити інші маршрути для танкерів, що перевозять нафту, в обхід Ормузької протоки.

Іран фактично заблокував Ормузьку протоку після того, як 28 лютого 2026 року США та Ізраїль завдали ударів по цій країні.

 

 

 

Теги: #поставки #ізраїль #премєр #нафта

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