Інтерфакс-Україна
Події
18:59 03.06.2026

Третій армійський корпус атакував росіян в Донецьку й Луганську

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Третій армійський корпус атакував росіян в Донецьку й Луганську
Фото: https://www.youtube.com

У межах операції з ураження тилової логістики противника бійці РУБпАК 3-го окремого розвідувального батальйону Третього армійського корпусу завдали успішних ударів по російських військових фурах, мікроавтобусах ("газелях") і бронетехніці на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

"Підрозділи Трійки розширюють зону ураження, дістають ворога там, де ще вчора він почувався в безпеці, і долітають до міст, які окупанти вважали глибоким тилом!" – повідомляє 3 АК у соцмережах.

У корпусі також опублікували відео з операцій – траса в Луганськ, залізниця, центр Донецька й "Донбас Арена".

У вівторок в ефірі телемарафону командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький наголосив, що 3 АК нарощує контроль над логістикою ворога на східному напрямку. Нещодавно батальйон безпілотних систем Третьої штурмової дістався до КПП "Ізварине" – понад 205 км углиб окупованої території.

"Ми повертаємося туди, де не були з 2014 року. Поки що це повітряне повернення. Але воно призведе до того, що й на землі ми будемо рухатися на схід", – зазначив він.

Теги: #3_корпус #луганськ #донецьк #атаки

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