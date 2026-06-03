Інтерфакс-Україна
Події
18:57 03.06.2026

На Дніпропетровщині 12 постраждалих через російські обстріли – ОВА

1 хв читати
На Дніпропетровщині 12 постраждалих через російські обстріли – ОВА

Через понад 50 обстрілів окупантів населених пунктів області постраждало 12 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"12 людей дістали поранень. Понад 50 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбою. В одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі. В іншій – постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі". Одна постраждала у Дніпрі. 38-річна жінка ушпиталена в стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі.

За інформацією очільника ОВА, під обстрілами перебував Нікопольський район.

"Під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені будинки. Постраждали четверо людей. 89-річний чоловік госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Двоє 47-річних чоловіків і 32-річна жінка лікуватимуться амбулаторно", – розповів Ганжа.

Також у Синельниківському районі противник завдав удару по Миколаївській і Покровській громадах. Понівечена автівка. Поранень дістав 40-річний чоловік, він в лікарні у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 03.06.2026
До 4 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Краматорську – поліція

До 4 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Краматорську – поліція

19:23 03.06.2026
Дніпро допомагає з ліквідацією пожежі на складах АТБ у Слобожанському, є постраждалі – мер

Дніпро допомагає з ліквідацією пожежі на складах АТБ у Слобожанському, є постраждалі – мер

17:55 02.06.2026
Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

16:48 02.06.2026
Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару

Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару

16:05 02.06.2026
Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо

Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо

15:09 02.06.2026
Росіяни знову вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі – ОВА

Росіяни знову вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі – ОВА

14:23 02.06.2026
В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

13:47 02.06.2026
Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

08:07 02.06.2026
Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

07:30 02.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

ВАЖЛИВЕ

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський

Шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL, – Зеленський

ОСТАННЄ

В ліквідації масштабної пожежі у Дніпрі задіяні понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки – ДСНС

Кравченко обговорив з представниками Мінюсту США взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги

Притула на зустрічі із Зеленським порушив проблему повернення українців з тимчасово окупованих територій

Кількість перехоплених США торговельних суден у рамках блокади Ірану сягнула 125 – CENTCOM

Нетаньягу вважає, що можна знайти маршрути постачання нафти в обхід Ормузької протоки

Мадяр запропонував Угорщину для проведення переговорів між Україною та Росією

Третій армійський корпус атакував росіян в Донецьку й Луганську

Серед 1 тис. перевірених укриттів недоліки виявлено у 93% – Шуляк

Глави МЗС України та Румунії обговорили зміцнення регіональної безпеки та співпрацю в Чорноморському регіоні

Росіяни вдарили по складах АТБ у Дніпрі – міський голова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА