На Дніпропетровщині 12 постраждалих через російські обстріли – ОВА

Через понад 50 обстрілів окупантів населених пунктів області постраждало 12 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"12 людей дістали поранень. Понад 50 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбою. В одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі. В іншій – постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі". Одна постраждала у Дніпрі. 38-річна жінка ушпиталена в стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі.

За інформацією очільника ОВА, під обстрілами перебував Нікопольський район.

"Під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені будинки. Постраждали четверо людей. 89-річний чоловік госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Двоє 47-річних чоловіків і 32-річна жінка лікуватимуться амбулаторно", – розповів Ганжа.

Також у Синельниківському районі противник завдав удару по Миколаївській і Покровській громадах. Понівечена автівка. Поранень дістав 40-річний чоловік, він в лікарні у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.