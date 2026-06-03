Серед 1 тис. перевірених укриттів недоліки виявлено у 93% – Шуляк

Моніторинг Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Україні щодо стану і функціональності укриттів у країні виявив недоліки у 93% перевірених укриттів, повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Моніторинг Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Україні щодо стану і функціональності укриттів в Україні показав суттєвий розрив між формальною наявністю укриттів і їхньою фактичною придатністю. Укриття, яке зачинене, захаращене, затоплене або недоступне для людини з інвалідністю, існує лише формально і не виконує своєї головної функції – захисту людей", – повідомила вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначила Шуляк, дані ДСНС свідчать про наявність в Україні 66,5 тис об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту загальною місткістю близько 16,5 млн осіб станом на початок 2026 року. Найбільшу частку становлять найпростіші укриття – 43 тис. об’єктів. Крім того, у фонді є 16,1 тис. протирадіаційних укриттів, 6,7 тис. сховищ, 537 мобільних укриттів і 163 споруди подвійного призначення.

Моніторинг охопив 1066 загальнодоступних укриттів у третьому та четвертому кварталах 2025 року. За його результатами рекомендації щодо усунення недоліків отримали 991 об’єкт, тобто 93% перевірених укриттів. Без зауважень залишилися лише 80 об’єктів.

Загалом у межах моніторингу було надано 3996 рекомендацій щодо поліпшення стану укриттів. У середньому сховища та протирадіаційні укриття отримували 4,5 рекомендації на один об’єкт, найпростіші укриття – близько 4, а споруди подвійного призначення – близько 2.

За словами Шуляк, серед системних причин такого стану укриттів не тільки недбалість окремих балансоутримувачів, але й відсутність фінансових нормативів, нечіткість вимог, обмеженість механізмів контролю та хронічне недофінансування утримання найпростіших укриттів.

"Укриття мають оцінюватися не як формальні об’єкти фонду, а як частина базової безпеки в громадах. І саме тому питання їхньої доступності, утримання та реальної готовності має бути частиною ширшої політики відповідальності держави, місцевого самоврядування і балансоутримувачів перед людьми", – зазначила голова комітету.

Шуляк нагадала, що на початку січня 2025 року ВР ухвалила закон №4200-IX про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

"Законом передбачено штрафи і кримінальну відповідальність за недопуск до укриттів. У випадку незабезпечення доступу до укриттів – штраф від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн. За порушення правил утримання укриттів, що робить їх непридатними, – від 2,5 тис. до 5,1 тис. грн. За повторне порушення протягом року – від 5,1 тис. до 8,5 тис. грн. А у випадку, якщо це призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років", – резюмувала нардеп.