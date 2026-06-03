Інтерфакс-Україна
Події
18:50 03.06.2026

Глави МЗС України та Румунії обговорили зміцнення регіональної безпеки та співпрацю в Чорноморському регіоні

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Глави МЗС України та Румунії обговорили зміцнення регіональної безпеки та співпрацю в Чорноморському регіоні
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про розмову з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною Цою про шляхи подальшого зміцнення регіональної безпеки, співпраці в Чорноморському регіоні, а також спільні зусилля для просування миру та стабільності в Європі.

"Я також подякував Оані за її принципову заяву на останньому засіданні Ради Безпеки ООН. Як вона справедливо зазначила, навмисне націлювання на цивільних людей та цивільну інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН", – написав Сибіга у Х.

Він поінформував свою колегу про останній розвиток подій на полі бою, поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного і тривалого миру, а також про нинішні оборонні потреби України.

"Нещодавній інцидент із російським дроном у повітряному просторі Румунії вкотре продемонстрував, що російська агресія становить загрозу далеко за межами України. Посилення української протиповітряної оборони та збереження тиску на Росію є критично важливими для регіональної безпеки", – наголосив міністр.

Окремо він привітав вагомі результати саміту B9 у Бухаресті, який підтвердив, що безпека в регіоні є неподільною. Міністри обговорили шляхи подальшого зміцнення регіональної безпеки, співпраці в Чорноморському регіоні, а також наші спільні зусилля для просування миру та стабільності в Європі.

"Вдячний Румунії за дружбу, солідарність і незмінну підтримку", – додав Сибіга.

Раніше у середу президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ відправить своїх інструкторів щодо протидії дронам у Литву, Латвію, Естонію і Румунію. Президент додав, що українські експерти будуть допомагати з перехоплювачами, та знаннями, що стосуються протидії дронам.

31 травня президент Румунії Нікушор Дан заявив. що технічний звіт, підготовлений румунськими фахівцями, встановив, що безпілотник, який розбився в ніч на п’ятницю в Галаці та влучив у житловий будинок, є дроном Geran-2 російського виробництва.

Безпілотник з вибуховим зарядом врізався в ніч на п’ятницю близько 2:00 у багатоквартирний будинок у Галаці. Після удару стався вибух та пожежа в квартирі на 10 поверсі. Близько 70 людей було евакуйовано або самостійно евакуювалися з будівлі. Двоє людей отримали поранення та були доставлені до клінічної лікарні швидкої допомоги галацького повлу.

Це перший випадок, коли російський дрон пошкодив житловий будинок у державі-члені НАТО, та вперше, коли унаслідок атаки є потерпілі. Житлова забудова Галацу розташована за 13 км до кордону України.

Теги: #румунiя #сибіга

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