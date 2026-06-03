Судитимуть директора департаменту фінансів КМДА через необґрунтовані позики на понад 581 млн грн

Шевченківська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації, йому інкримінують залучення необґрунтованих позик на понад 581 млн грн, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Його обвинувачують у службовій недбалості, яка, за даними слідства, завдала територіальній громаді столиці понад 581 млн грн збитків. Слідство встановило, що посадовець упродовж кількох років погоджував випуск облігацій місцевої позики, завдяки яким місто залучало кредити та сплачувало сотні мільйонів гривень відсотків за їх обслуговування", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОГП.

За твердженням сторони обвинувачення, в той самий час доходи столичного бюджету перевищували видатки, тобто місто мало достатньо власних коштів і не потребувало залучення позик.

У січні 2026 року посадовцю повідомили про підозру. Наразі справу передано до суду.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.

За інформацією сайту КМДА, нині та у січні 2026 року Департамент фінансів державної адміністрації очолює Володимир Репік.