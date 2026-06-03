Російські атаки демонструють, що росіяни не збираються зупиняти агресію, – Рютте

Росія не демонструє жодних ознак того, що вона збирається зупиняти свою агресію, про це свідчать російські атаки на Київ та інші міста України, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Вони (росіяни – ІФ-У) не демонструють жодних ознак того, що збираються зупинитися. Про це свідчать найжорстокіші атаки на Київ та інші міста України. Загинуло ще більше цивільних осіб, так багато поранених, завдано стільки збитків", – сказав Рютте на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Рютте наголосив, що Україна справді прагне миру, і НАТО чітко усвідомлює необхідність продовжувати свою підтримку.

"І саме тому я сьогодні тут, у Києві, разом з усіма 32 союзниками НАТО. Це є сильним знаком незмінної відданості НАТО нашому партнерству, нашої наполегливої підтримки України", – зазначив генсек Альянсу.

Він повідомив, що обговорив із Зеленським виклики, що стоять перед Україною, і ситуацію на фронті.

"Союзники та партнери вже виділили Україні майже 60 мільярдів доларів США через PURL, і ця підтримка триватиме", – зауважив Рютте.