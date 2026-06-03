Міноборони допустило до застосування на фронті роботизований медевак українського виробництва Vepr

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України офіційно допустило до бойової роботи роботизований медевак українського виробництва Vepr, який здатен евакуювати двох поранених одночасно.

"Vepr може доправляти боєприпаси та військове майно, евакуювати людей, розміновувати територію або працювати як ударний робот-камікадзе", – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що комплекс був перевірений в бою – перші зразки діяли на передовій з 2024 року, та вдосконалений – платформа допрацьована та модернізована під нинішні потреби фронту. Vepr здатний перевозити близько 350 кг вантажу при запасі ходу в 40 км, оснащений камерами та кількома видами зв’язку.

"Щомісяця НРК виконують до 10 000 завдань на передовій, зберігаючи життя українських воїнів", – наголосили в міністерстві.