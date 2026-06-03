Інтерфакс-Україна
Події
17:48 03.06.2026

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

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Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА
Фото: Донецька ОВА

Щонайменше три людини загинули, ще одна зазнала поранень через російські удари по житловій забудові у Краматорську, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілу Краматорська. Сьогодні ввечері місто зазнало двох ударів. Росіяни знову поцілили у житлову забудову", – написав він у Телеграмі.

За його словами, на місці працюють всі відповідальні служби, відбувається пошуково-рятувальна операція.

Точну кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюється.

Теги: #краматорськ #удар_рф

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