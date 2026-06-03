17:48 03.06.2026
Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА
Фото: Донецька ОВА
Щонайменше три людини загинули, ще одна зазнала поранень через російські удари по житловій забудові у Краматорську, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Щонайменше три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілу Краматорська. Сьогодні ввечері місто зазнало двох ударів. Росіяни знову поцілили у житлову забудову", – написав він у Телеграмі.
За його словами, на місці працюють всі відповідальні служби, відбувається пошуково-рятувальна операція.
Точну кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюється.