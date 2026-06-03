Інтерфакс-Україна
Події
17:37 03.06.2026

Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише на підставі офіційного указу Зеленського, – Рютт

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Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише на підставі офіційного указу Зеленського, – Рютт
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи українські удари по території РФ, заявив, що Україна наразі досягла таких успіхів, що проведення російського параду 9 травня залежить від рішення президента України Володимира Зеленського.

"Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише на підставі офіційного указу цього президента (Зеленського – ІФ-У). Ви дозволили йому провести парад на дві години, а він закінчив за 1 годину 55 хвилин…. Я вважаю, що Україна стає дедалі успішнішою як на передовій, так і в тому, що стосується знищення частини можливостей і потенціалу росіян для продовження війни", – сказав Рютте на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Рютте також зазначив, що у середу, 3 червня, відбулося перше засідання у форматі Ради "Україна-НАТО", і це "вже є дуже вагомим сигналом про міцні відносини між НАТО та Україною".

Він також наголосив, що рішучість Альянсу продовжувати підтримувати Україну в умовах є непохитною.

"Безрозсудність Росії не є чимось новим. Але оскільки Україна продовжує стояти міцно, впроваджувати інновації та здобувати перемоги на полі бою, Росія дедалі більше впадає у відчай. Втрати Росії є значними – понад 30 000 на місяць", – зазначив Рютте.

Теги: #україна #бойові #парад #рютте #9_травня

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