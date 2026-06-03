Інтерфакс-Україна
Події
17:33 03.06.2026

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

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Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає справедливі удари у відповідь на російські атаки, і має намір нарощувати масштаб таких дій.

"Чесно кажучи, я не слідкую, у мене немає програмки, куди Путін їде, в який день. Ми відповідаємо на удари по Україні. Я вважаю, що це справедливі удари. Була добу назад масована атака, ми відповіли їм відповідно", – сказав Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

Президент наголосив, що Україна відповідає виключно по НПЗ або по військових цілях.

"Вони (Росія – ІФ-У) повинні знати, що якщо вони будуть застосовувати по нас дрони і ракети, ми будемо робити те саме. І питання в часі, коли ми зможемо збільшити масовість наших відповідей", – резюмував він.

Раніше у середу Зеленський повідомив, що українські захисники завдали ударів по Петербурзькому нафтовому терміналу, військовим цілям на Кронштадтській базі і підприємству в Тамбовській області РФ

"Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього об’єкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі", – написав Зеленський в Телеграм.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив попередню інформацію щодо уражень кораблів в порту Кронштадт (поблизу Петербургу).

"За попередньою інформацією уражено кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі.

Теги: #далекобійні_удари

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