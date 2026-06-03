17:31 03.06.2026
Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all
Україна відправить своїх інструкторів щодо протидії дронам у Литву, Латвію, Естонію і Румунію, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Литва, Латвія, Естонія, мені здається, і в Румунію також. Ми домовлялися, ми підготуємо експертів, є дати, коли наші експерти туди приїжджають, поділяться досвідом, так само, як ми діяли на Близькому сході", – сказав Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у середу.
Президент додав, що українські експерти будуть допомагати з перехоплювачами, та знаннями, що стосуються протидії дронам.