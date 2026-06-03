Зеленський: Ми дуже довго очікуємо на приїзд переговорної групи США

Київ дуже довго очікує на візит представників президента США Дональда Трампа, оскільки на сьогодні питанням номер один для Сполучених Штатів є війна в Ірані, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимося сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран – це номер один питання для Сполучених Штатів Америки, а потім йде питання України", – сказав Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

За словами президента, Україна знаходиться "в черзі цих війн". Він також додав, що США – найсильніші, хто може спонукати Путіна до закінчення війни.

Президент також нагадав, що представники Європи мають бути залучені до перемовин.

"І я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти в світі, а потім це дійде до нас", – наголосив Зеленський.

1 червня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна найближчим часом очікує на візит американської делегації до Києва.

Володимир Зеленський на початку травня заявляв, що візит представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа. В середині місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що запрошення Віткоффа та Кушнера до столиці України залишається в силі.