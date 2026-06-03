Інтерфакс-Україна
Події
17:17 03.06.2026

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський

1 хв читати
Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік, фінансування Збройних сил забезпечене, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз Україна спрямовує 45-50 мільярдів доларів на рік на виробництво зброї. Нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. В нас є кошти на фінансування Збройних сил України. Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію, і не просто на зараз, на ці роки, але більш довгостроково", – сказав Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у середу.

Глава держави зазначив, що Україна працює, щоб дати "цей безпрецедентний в нашій історії рівень фінансування" тільки на зброю всіх типів українського виробництва.

20 квітня Зеленський заявив, що Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік, однак оборонний сектор готовий виробляти об’єми на $60 млрд.

Теги: #зброя #кошти #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:42 03.06.2026
Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

14:48 02.06.2026
Ліквідовано 6 нових каналів підпільного продажу "трофейної" зброї, серед затриманих – діючі та колишні військові

Ліквідовано 6 нових каналів підпільного продажу "трофейної" зброї, серед затриманих – діючі та колишні військові

13:15 29.05.2026
Постраждалий від обстрілів у 2025р. Sparrow Park Lviv отримає 91 млн грн держстимулювання на відновлення – Свириденко

Постраждалий від обстрілів у 2025р. Sparrow Park Lviv отримає 91 млн грн держстимулювання на відновлення – Свириденко

19:20 28.05.2026
Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

09:54 28.05.2026
Кабмін направив додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння – Свириденко

Кабмін направив додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння – Свириденко

07:47 22.05.2026
США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

США схвалили передачу Україні обладнання для ЗРК HAWK на суму $108,1 млн

11:14 21.05.2026
Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

10:57 21.05.2026
Кабмін виділив 12,4 млн грн на відновлення житлової інфраструктури Тернополя

Кабмін виділив 12,4 млн грн на відновлення житлової інфраструктури Тернополя

17:29 20.05.2026
Найбільша в Європі угода з офісною нерухомістю зірвалася через брак коштів – ЗМІ

Найбільша в Європі угода з офісною нерухомістю зірвалася через брак коштів – ЗМІ

13:48 18.05.2026
Кабмін розподілив 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії та освітні простори у ліцеях старшої профільної школи

Кабмін розподілив 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії та освітні простори у ліцеях старшої профільної школи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL, – Зеленський

Україна має проплатити контракт, щоб отримати системи Patriot від США раніше 2030 року, – Зеленський

Зеленський очікує завершення пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до "петріотів" за тиждень

ОСТАННЄ

Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише на підставі офіційного указу Зеленського, – Рютт

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Зеленський відвідає саміт НАТО в Анкарі

Зеленський: Ми дуже довго очікуємо на приїзд переговорної групи США

Росіяни завдали ракетного удару по складах у Дніпрі – ОВА

Шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL, – Зеленський

Україна має проплатити контракт, щоб отримати системи Patriot від США раніше 2030 року, – Зеленський

Fire Point провела нове випробування ракети-перехоплювача FP-7.X

Двоє поранених через атаку окупантів на Дніпропетровщині – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА