Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік, фінансування Збройних сил забезпечене, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз Україна спрямовує 45-50 мільярдів доларів на рік на виробництво зброї. Нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. В нас є кошти на фінансування Збройних сил України. Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію, і не просто на зараз, на ці роки, але більш довгостроково", – сказав Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у середу.

Глава держави зазначив, що Україна працює, щоб дати "цей безпрецедентний в нашій історії рівень фінансування" тільки на зброю всіх типів українського виробництва.

20 квітня Зеленський заявив, що Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік, однак оборонний сектор готовий виробляти об’єми на $60 млрд.