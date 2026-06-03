Шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL, – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

У середу, 3 червня, шість країн підтвердили, зроблять внески у програму PURL, інформація щодо обсягів цих внесків непублічна, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

"Загалом сьогодні є рішення кількох країн. Шість країн підтвердили, що вони зроблять внески у PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які. Не будемо говорити обсяги. Це непублічна інформація", – сказав Зеленський на пресконференції.

Президент також повідомив, що Україна працює з Францією, Норвегією, Німеччиною, Швецією, Данією, Італією, з іншими партнерами щодо створення європейських антибалістичних спроможностей.

Крім того, він подякував усім представникам країн НАТО за сьогоднішню вашу присутність в Україні.

"Усі країни – це чіткий сигнал, що Європа, США, Канада, всі наші партнери об’єднані, щоб підтримувати Україну і надали та примусити Росію закінчити цю дурнувату агресію", – наголосив Зеленський.