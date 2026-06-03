Україна має проплатити контракт, щоб отримати системи Patriot від США раніше 2030 року, – Зеленський

Україна могла б отримати нові американські системи Patriot та боєприпаси до них лише близько 2030 року через тривалу чергу на виробництво, тому Київ почав шукати альтернативні рішення, необхідно проплатити цей контракт, щоб отримати ці системи, повідомив президент Володимир Зеленський.

"В 2025 році… у нас з’явилась можливість домовитися відповідно з виробництвом Сполучених Штатів Америки про системи нових Patriot, кількість не можу розголошувати, і відповідно кількість ракет до цих систем. Черга на PAC-2, на PAC-3, безумовно на систему Patriot, вона вимірюється в роках. І тому, якщо чесно, оцей новий пакет ми могли б отримати приблизно з 2030-го року. Це не влаштовувало мене, не влаштовувало нашу команду. Ми проговорювали, що ми можемо знайти, які альтернативи можуть бути", – сказав Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент зазначив, що однією з альтернативою була домовленість з тими чи іншими країнами про зміну черги. Він пояснив, що Україна могла б забрати цю чергу і отримати систему раніше, але лише якщо проплатить контракт.

"І ми повинні проплатити. І якщо ми розраховували тільки на партнерські гроші, а їх до цього моменту не було, або ми розраховували на кредит, на європейські гроші від заморожених активів, а вони ще не прийшли – ми повинні щось зробити, але проплатити цей контракт. Інакше всі системи і ракети прийдуть у 30-му році", – наголосив глава держави.

Він додав, що це зобов’язання МЗС, РНБО і міністерства оборони зробити це, оскільки це безпека для України. "І якщо не заходять ті чи інші такі високі об’єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де. Проте знайти", – резюмував він.

Раніше Зеленський поставив завдання за тиждень завершити пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до "петріотів".

"Провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну – систем та ракет для них. У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання "петріотів", і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося", – написав він у Телеграмі у середу.