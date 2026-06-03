Fire Point провела нове випробування ракети-перехоплювача FP-7.X

Оборонна компанія Fire Point провела нове важливе випробування ракети-перехоплювача FP-7.X, яка створюється в рамках розробки системи протиповітряної та протиракетної оборони Freya, повідомила технічна директорка компанії Ірина Терех.

"На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. Наскільки б нереальною та амбіційною не звучала ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, для того, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла закрити своє небо самотужки", – написала Терех в соцмережі Facebook.

"Кожне успішне випробування нової ракети є кроком у бік нашого технологічного суверенітету. Адже наша справжня незалежність визначається, в тому числі, чи здатні ми створювати критичні технології власними силами", – наголосила вона.

Як повідомлялося, перше бойове використання системи Freya, яку позиціонують як дешевший аналог Patriot для перехоплення балістичних ракет, може відбутися вже до кінця 2026 року. Про це у травні заявив співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман. Згідно з його даними, розробка відповідного проєкту створення системи ППО із перехоплення балістичних ракет перебуває на стадії випробування дослідних зразків та здійснюється разом з європейцями. Штілерман уточнив, що до проєкту Freya входять Німеччина, Франція та Норвегія.

У соціальній мережі Х Штілерман раніше пояснював, що метою проєкту Freya є створення пан’європецської єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Тоді він зазначав, що перехоплювач FP-7.х – це легка ракета-перехоплювач балістичних загроз, яка створена із композитних матеріалів та зниженою собівартістю пострілу.