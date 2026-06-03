Інтерфакс-Україна
Події
17:08 03.06.2026

Fire Point провела нове випробування ракети-перехоплювача FP-7.X

2 хв читати

Оборонна компанія Fire Point провела нове важливе випробування ракети-перехоплювача FP-7.X, яка створюється в рамках розробки системи протиповітряної та протиракетної оборони Freya, повідомила технічна директорка компанії Ірина Терех.

"На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. Наскільки б нереальною та амбіційною не звучала ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, для того, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла закрити своє небо самотужки", – написала Терех в соцмережі Facebook.

"Кожне успішне випробування нової ракети є кроком у бік нашого технологічного суверенітету. Адже наша справжня незалежність визначається, в тому числі, чи здатні ми створювати критичні технології власними силами", – наголосила вона.

Як повідомлялося, перше бойове використання системи Freya, яку позиціонують як дешевший аналог Patriot для перехоплення балістичних ракет, може відбутися вже до кінця 2026 року. Про це у травні заявив співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман. Згідно з його даними, розробка відповідного проєкту створення системи ППО із перехоплення балістичних ракет перебуває на стадії випробування дослідних зразків та здійснюється разом з європейцями. Штілерман уточнив, що до проєкту Freya входять Німеччина, Франція та Норвегія.

У соціальній мережі Х Штілерман раніше пояснював, що метою проєкту Freya є створення пан’європецської єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Тоді він зазначав, що перехоплювач FP-7.х – це легка ракета-перехоплювач балістичних загроз, яка створена із композитних матеріалів та зниженою собівартістю пострілу.

Теги: #freyja #fire_point

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 25.05.2026
Співвласник Fire Point: система Freya може здійснити перше перехоплення балістики до кінця 2026р

Співвласник Fire Point: система Freya може здійснити перше перехоплення балістики до кінця 2026р

18:04 25.05.2026
Продаж частки Fire Point компанії з ОАЕ знаходиться на розгляді в АМКУ – мажоритарій Fire Point

Продаж частки Fire Point компанії з ОАЕ знаходиться на розгляді в АМКУ – мажоритарій Fire Point

16:42 25.05.2026
Співвласник компанії Fire Point Штілерман: у справі Міндіча мене не допитували

Співвласник компанії Fire Point Штілерман: у справі Міндіча мене не допитували

14:36 06.05.2026
Притула: Дуже обережно ставлюся до закликів щодо націоналізації Fire Point

Притула: Дуже обережно ставлюся до закликів щодо націоналізації Fire Point

ВАЖЛИВЕ

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський

Шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL, – Зеленський

ОСТАННЄ

Російські атаки демонструють, що росіяни не збираються зупиняти агресію, – Рютте

Міноборони допустило до застосування на фронті роботизований медевак українського виробництва Vepr

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише на підставі офіційного указу Зеленського, – Рютт

Зеленський: Питання в часі, коли Україна зможе збільшити масовість своїх далекобійних відповідей

Україна відправить своїх інструкторів у країни Балтії і Румунію – Зеленський

Зеленський відвідає саміт НАТО в Анкарі

Зеленський: Ми дуже довго очікуємо на приїзд переговорної групи США

Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік – Зеленський

Росіяни завдали ракетного удару по складах у Дніпрі – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА