Німецька ARX Robotics відкриє виробництво у Мюнхені для збільшення потужностей у Німеччині у 5 разів до 2027р.

Німецька defense tech-компанія ARX Robotics, що спеціалізується у галузі наземних роботизованих систем, планує відкрити нову штаб-квартиру та виробничий комплекс у Мюнхені, що збільшить її виробничі потужності у Німеччині уп’ятеро до кінця 2026 року.

"У відповідь на попит у сфері оборонних технологій, що стрімко зростає, ARX Robotics розширює операційну присутність в Україні та Великій Британії, а також збільшує присутність на ключових європейських ринках", – йдеться у релізі компанії.

Серед іншого, планується також відкрити представництво у Берліні для поглиблення діалогу з європейськими стейкхолдерами та подвоїти до кінця 2026 року загальну кількість працівників.

У ARX Robotics зауважили, що окрім масштабування, компанія розробила нову айдентику. Таким чином, новий корпоративний стиль буде впроваджено на всіх платформах, продуктах та в комунікаціях компанії.

"Протягом останніх років ми пройшли шлях від стартапу до європейської оборонно-технологічної компанії нового покоління, що розробляє оборонні технології, перевірені на полі бою. Сьогодні ми робимо наступний крок з новою айдентикою бренду, але незмінною місією: бути мостом між обороною сьогодні і обороною майбутнього", – цитуються у релізі слова CEO та співзасновник ARX Robotics Марка Вітфельда.

На початку травня повідомлялось, що компанія поставить кілька сотень додаткових систем GEREON Силам оборони України у межах контракту та продовжить посилення виробничої діяльності в Україні разом із місцевими партнерами-постачальниками.

Тоді уточнювалось, що контракт було укладено у зв’язку з прискоренням Україною постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) для фронту.

ARX Robotics – німецька компанія, заснована у 2022 році, яка спеціалізується на розробці автономних модульних безпілотних наземних систем та передових цифрових рішень для військових і комерційних застосувань. Серед відомих розробок незалежна операційна система на базі штучного інтелекту, яка перетворює військові транспортні засоби на розумні, взаємопов’язані та автономні одиниці Mithra OS.

У травні 2024 року ARX Robotics уклала стратегічне партнерство з Quantum Systems для спільної розробки безпілотних систем, спрямованих на підтримку України та впровадження технологічних новацій.

У лютому 2025 року компанія відкрила офіс в Україні.