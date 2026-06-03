Греція оголосила Україні ноту протесту через знайдений БЕК

Міністерство закордонних справ Греції висловило Україні офіційний протест через знайдений на узбережжі острова Лефкада безекіпажний катер із вибухівкою, який Афіни вважають українським, повідомила речниця грецького дипломатичного відомства Лана Зохіу.

"Безпілотний надводний корабель, виявлений у грецьких територіальних водах, створив серйозну загрозу для морського судноплавства і міг спричинити загибель невинних цивільних осіб. Крім того, це могло спричинити неоціненну шкоду довкіллю", – заявила речниця.

Як пише місцева газета Η Καθημερινή (Kathimerini), у ноті також зазначається що "перенесення бойових дій у Середземне море, на значну відстань від реального фронту війни, ставить під загрозу нашу національну безпеку, а наша національна економіка зазнає серйозного удару".

Також Зохіу наголосила на тому, що право України на самооборону не може бути виправданням для таких дій.

"Греція висловлює рішучу незгоду з незаконною присутністю озброєного безпілотного надводного судна в грецьких територіальних водах і закликає Україну утриматися від подібних дій у майбутньому та від невиправданого перенесення військових операцій у Середземне", – йдеться у ноті.

Як пише видання, міністр закордонних справ Георгіос Герапетрітіс офіційно поінформував верховну представницю ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки, а також віцепрезидентку Європейської комісії, Каю Калас, про висновки Генерального штабу, які доводять, що БЕК побудований і належить Україні. Герапетрітіс проінформував про це також свого українського колегу Андрія Сибігу.

Раніше повідомлялось, що дрон Magura V3 було виявлено рибалками поблизу мису Дукато в прибережній печері острова Лефкада (Греція). За повідомленнями, його двигун все ще працював. Апарат було оснащено передовими технологіями, зокрема антенами та системами зв’язку, що викликало негайну занепокоєність. Рибалки захопили апарат і відбуксирували його до порту Васілікі, де передали грецькій береговій охороні. Уряд Греції розпочав розслідування щодо інциденту.

У свою чергу речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про відсутність інформації в української сторони станом на зараз про знайдений у Греції безпілотник.