Інтерфакс-Україна
Події
16:34 03.06.2026

Мирний житель Херсонщини загинув через російський обстріл

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Мирний житель Херсонщини загинув через російський обстріл

Життя мирного жителя Приозерного забрав російський обстріл, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні через ворожий обстріл Приозерного поранення, несумісні з життям, отримав чоловік, особу якого нині встановлюють", – написав він у Телеграмі.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько уточнив, що с. Приозерне у Херсонському районі ворог обстріляв із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Посадовці висловили свої співчуття рідним та близьким загиблого.

Теги: #херсонська_область

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