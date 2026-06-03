Мирний житель Херсонщини загинув через російський обстріл

Життя мирного жителя Приозерного забрав російський обстріл, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні через ворожий обстріл Приозерного поранення, несумісні з життям, отримав чоловік, особу якого нині встановлюють", – написав він у Телеграмі.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько уточнив, що с. Приозерне у Херсонському районі ворог обстріляв із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Посадовці висловили свої співчуття рідним та близьким загиблого.