Інтерфакс-Україна
Події
16:24 03.06.2026

СБУ: затримано посадовців, які вкрали 11 млн грн на закупівлях генераторів для ЗСУ

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СБУ: затримано посадовців, які вкрали 11 млн грн на закупівлях генераторів для ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України та Державне бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних Сил України викрили схему привласнення оборонних коштів на Чернігівщині: протягом 2022 року фігуранти розікрали понад 11 млн грн бюджетних коштів на закупівлях генераторів для ЗСУ.

"За матеріалами справи, до оборудки причетні командир військової частини та його заступник, а також двоє директорів компаній-підрядників", – інформує СБУ в телеграм-каналі в середу.

Як встановило розслідування, командування режимного об’єкта уклало контракти з афілійованими підприємствами на закупівлю генераторів за штучно завищеними цінами, а "різницю" розподілило між собою.

"Йдеться про оптові партії установок на загальну суму понад 400 млн грн, які призначалися для забезпечення автономного електроживлення українських військ на передовій", – уточнюють у відомстві.

Ініційована правоохоронцями експертиза підтвердила, що фігуранти привласнили бюджетні кошти.

Крім того, як зазначають в українській спецслужбі, генератори виявилися неготовими до використання за призначенням: для їх запуску потрібно мастило, яке не було закуплено відповідно до укладених договорів.

Наразі двом військовим посадовцям та їхнім спільникам-підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Теги: #генератори #вч #сбу #розкрадання_коштів

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