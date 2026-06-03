Зеленський: Норвегія готова допомагати з постачаннями для ППО

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський анонсував спільну, зокрема, з Норвегією роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей, повідомив про готовність країни допомагати з постачаннями ракет для ППО України.

Про це Зеленський заявив за підсумками розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

"Говорив з Прем’єр-міністром Норвегії. Вдячний Йонасу за підтримку та слова співчуття через загибель наших людей напередодні від російської масованої атаки. Двадцять три людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена. Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів", – написав Зеленський у Телеграмі у середу.

"Ми обговорили постачання для ППО: Норвегія готова допомагати. Дякую!", – наголосив Зеленський. Також він повідомив, що "працюємо щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз".

Зеленський сказав: "Коли Європа буде захищеною від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям. Готуємось і до зустрічей найближчим часом – будуть спеціальні формати нашої роботи. Дякую, Норвегіє!"