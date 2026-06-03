Інтерфакс-Україна
Події
15:51 03.06.2026

Кількість постраждалих у Рокитному Харківської області зросла до 9, двоє чоловіків загинули

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Кількість постраждалих у Рокитному Харківської області зросла до 9, двоє чоловіків загинули
Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Рокитному Нововодолазької громади Харківської області збільшилася до 9, четверо з них шпиталізовані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Із вибуховими пораненнями госпіталізовані чоловіки 68, 43, 40 років і 17-річний хлопець. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта – в середньому. Гостру реакцію на стрес отримали 21-річний чоловік та жінки 50, 65, 49, 62 років. Їм надали медичну допомогу на місці. На жаль, загинули 29-річний і 65-річний чоловіки", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #постраждалі #рокитне

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