Кувейт повідомляє про 63 поранених та пошкодження аеропорту внаслідок ударів Ірану

Міністерство охорони здоров’я Кувейту повідомляє про щонайменше 63 поранених внаслідок ударів Ірану, які також пошкодили будівлю терміналу в міжнародному аеропорту, повідомляє Reuters у середу.

"Іранська агресія призвела до загибелі однієї людини та поранень інших", – заявили в Міністерстві закордонних справ країни.

МЗС Кувейту також повідомляє про пошкодження життєво важливих об’єктів та дипломатичних місій в країні.

Управління цивільної авіації заявило, що пошкодження від іранського нападу було завдано терміналу 1 аеропорту, який використовується міжнародними авіакомпаніями. Натомість Kuwait Airways заявила, що вже відновлює рейси з терміналу 4 аеропорту.

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш, заявив у середу, що напади Ірану на Кувейт та Бахрейн вимагають твердої, єдиної та злагодженої відповіді країн Перської затоки. "Агресія спрямована не лише на одну країну, а на всіх нас", – заявив він, додавши, що безпека, інтереси та доля арабських держав Перської затоки взаємопов’язані.

Американські військові заявили, що іранські ракетні атаки на Бахрейн, Кувейт та інші регіональні цілі були або зірвані, або провалилися.

Міністерство закордонних справ Ірану в свою чергу засудило те, що воно назвало нападами США на іранський нафтовий танкер в Ормузькій протоці та телекомунікаційну вежу на острові Кешм, які, за їх твердженням, нібито порушили домовленість про припинення вогню та міжнародне право. У відомстві заявили, що Кувейт і Бахрейн несуть "пряму та чітку відповідальність" за напади, стверджуючи, що їхня територія та об’єкти були використані для підтримки військових операцій США проти Ірану.

У понеділок, 1 червня, відновив повноцінну роботу пасажирський термінал 1 Міжнародного аеропорту Кувейта, який, за даними управління цивільної авіації країни Перської затоки, був пошкоджений іранським безпілотником та ракетною атакою після того, як пошкодження, завдані попередніми іранськими атаками, були усунені.