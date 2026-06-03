Інтерфакс-Україна
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14:55 03.06.2026

СБУ: заочно повідомлено про підозру окупантам, які командували ракетним ударом по багатоповерхівці в Одесі в 2022 році

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СБУ: заочно повідомлено про підозру окупантам, які командували ракетним ударом по багатоповерхівці в Одесі в 2022 році

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора та Національна поліція зібрали доказову базу на двох представників командування збройних угруповань РФ, які організували повітряний удар по 16-поверховому житловому будинку в Одесі 23 квітня 2022 року, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу українська спецслужба нагадує, що тоді унаслідок ворожої атаки загинуло 8 цивільних осіб, серед яких тримісячна дитина, ще 18 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Як з’ясувало розслідування, плануванням та підготовкою обстрілу займались: командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил рф генерал-майор Микола Варпахович; командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил рф полковник Олег Скитський", – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що за вказівкою фігурантів їхні підлеглі атакували будинок одного із житлових комплексів Одеси крилатою ракетою Х-101. Для здійснення удару по цивільному об’єкту окупанти підіймали в повітря стратегічний бомбардувальник Ту-95.

"Встановлено, що запуск російської ракети по одеській висотці відбувся в районі Каспійського моря", – уточнюють у відомстві.

На підставі зібраних доказів Варпаховичу та Скитському повідомлено про заочну підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

В українській спецслужбі нагадують, що в жовтні 2025 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за обстріл крилатими ракетами багатоповерхового будинку в Умані 28 квітня 2023 року.

Теги: #окупанти #одеса #підозра #ракетна_атака #сбу

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