Невеликі короткочасні дощі пройдуть Україною у четвер, у західних областях – грози

Фото: Pixabay

Місцями невеликі короткочасні дощі в ніч проти четверга пройдуть у північних, більшості центральних областей України, в західних областях вдень помірні дощі з грозами, повідомив Укргідрометцентр.

"Вночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі; в західних областях вдень помірні дощі з грозами. Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, у західних та північних областях 18-23°.

У Києві у четвер пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 4 червня найвища температура вдень була 31,9 в 1901р., найнижча вночі 4,3 в 1933р.

У п’ятницю, 5 червня, в західних, східних, вдень й Житомирській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вночі та вранці на півдні, північному сході країни та в Карпатах подекуди туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві 5 червня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.