Зеленський та делегація Північноатлантичної ради НАТО вшанували полеглих українських воїнів біля Стіни пам'яті

Президент України Володимир Зеленський та делегація Північноатлантичної ради НАТО на чолі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, що прибули у Київ, вшанували полеглих українських воїнів біля Стіни пам’яті, поклали квіти.

"Розпочали візит Північноатлантичної ради НАТО до України з вшанування пам’яті полеглих українських воїнів біля Стіни пам’яті. Були присутні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники й заступники постпредів усіх 32 країн – членів НАТО", – написав Зеленський у Телеграмі у середу.

Зеленський наголосив, що Україна цінує "цей знак поваги представників Альянсу до наших воїнів, які захищали нашу країну та всю Європу від російського зла".

"Дуже важливо пам’ятати кожного й кожну, завдяки кому у нас є можливість жити вільно та обирати наш спосіб життя. Світла пам’ять полеглим українським захисникам і захисницям. Вічна шана героям", – резюмував очільник Української держави.

Як повідомлялося, 3 червня делегація НАТО разом із генеральним секретарем Рютте прибула до Києва з робочим візитом. Їх зустрічав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Рютте у Києві проведе переговори з президентом України та низку важливих зустрічей.