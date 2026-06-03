Інтерфакс-Україна
Події
13:52 03.06.2026

Потураєв заявляє про проблему з малою кількістю українських церков за кордоном, через що українці ходять до російських

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Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявляє, що є проблема з недостатньою кількістю українських церков за кордоном, через що українці ходять до російських парафій.

"Проблема, що люди відчувають потребу йти до церкви, наші люди відчувають потребу отримати божу підтримку, отримати підтримку від священника, і часто, на жаль, через об’єктивні проблеми, це не провина ПЦУ і УГКЦ, це інша системна проблема, потрапляють в лапи московських попів, при чому конкретно РПЦшних. Це проблема, ми про неї знаємо, на жаль, немає однозначного рішення. Церкви наші над цим працюють, ми в межах можливостей теж працюємо, сподіваюся, ситуація буде покращуватися", – сказав Потураєв на пресконференції у середу в Києві.

За його словами, Українська греко-католицька церква (УГКЦ) має храми не всюди, як і Церкви, що відносяться до Константинополя, а Православна церква України (ПЦУ) обмежена Томосом, і не може створювати парафії за кордоном.

"А от московських церков в Європі наплодилося до біса", – додав він.

Теги: #рпц #церкви #біженці #українці #закордон

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