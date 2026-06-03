Менше чверті українців є вірянами ПЦУ, але понад половина за об'єднання ПЦУ з УПЦ

Понад половина (54%) українців підтримують ідею об’єднання православних церков – Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви (УПЦ) в єдину Православну церкву України, 45% – ідею об’єднання усіх православних церков, зокрема ПЦУ, УПЦ та Української греко-католицької церкви в єдину Православну церкву України, свідчать результати соціологічного дослідження "Оцінка релігійної ситуації в Україні", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 травня.

Згідно з результатами дослідження, 26% українців відносять себе до православних, без визначення конкретної конфесії, 22% – до ПЦУ, 16% – до віруючих, що не належать до жодної конфесії. 46% православних зазначили вплив на визначення своєї конфесії сімейними традиціями та вихованням, 37% – усвідомленим вибором у дорослому віці, 28% – культурною та національною ідентичністю.

38% опитаних не відносять себе до жодної православної конфесії через думку про те, що релігія – це особиста справа, 27% ніколи не замислювалися над питанням визначення конфесії, 19% не довіряють церковним інституціям загалом, 16% – через суперечності та конфлікти між православними конфесіями.

60% респондентів заявили, що позитивно оцінюють створення ПЦУ як єдиної помісної Церкви, близько третини висловлюють байдужість до цієї події.

Натомість 80% опитаних підтримують ідею розриву зв’язків УПЦ з Російською православною церквою (РПЦ) через російську агресію проти України, а 62% опитаних підтримують закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором. 57% підтримують ідею заборонити діяльність УПЦ під керівництвом митрополита Онуфрія через зв’язки з РПЦ.

Серед лідерів релігійних конфесій найбільшу довіру українців має предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (47%), найменшу – патріарх РПЦ Кирило (3%), рівень недовіри до якого різко зріс у порівнянні з даними 2018 р.

50% опитаних вважають, що Церква в Україні має бути відокремлена від держави, тоді як 45% підтримують протилежне твердження. Переважна більшість опитаних (79%) погоджується із твердженням, що держава має регулювати релігійні організації, якщо вони є загрозою для України.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій та територій, де був відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).