Зеленський призначив заступником командувача Нацгвардії Героя України Мироненка

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Осипенка з посади заступника командувача Національної гвардії України та призначив на цю посаду Олега Мироненка.

Відповідні укази №469/2026 та №470/2026 від 3 червня опубліковані на сайті голови держави.

Мироненко, 1989 р.н., військовослужбовець, брав участь в антитерористичній операції на сході України. У 2025 році обіймав посаду командира 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, отримав звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка". Раніше за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня та орден "За мужність" II ступеня.